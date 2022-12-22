E1.ru: в Екатеринбурге запретили высаживать людей при движении машин Путина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге запретили продолжать движение и высаживать пассажиров при движении колонны президента России Владимира Путина, сообщает E1.ru со ссылкой на распоряжение Гортранса, подписанное главным ревизором по безопасности движения. Глава государства должен посетить Свердловскую область 23 декабря.

Гортранс разослал распоряжение, в котором водителей обязуют «при приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе и на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны», — приводит издание текст документа.

Telegram-канал «Подъем» связался с мэрией города, где заявили, что администрация не имеет отношения к распоряжению.

Это внутренний документ конкретного предприятия Гортранс. Администрация таких распоряжений не выдавала, — заявили в мэрии.

На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Там глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими, а также заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. Путин также заявил о готовности выслушать предложения, касающиеся действий на Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не в Ростовской ли области находился штаб, однако Песков указал, что не имеет права раскрывать данную информацию.