09 декабря 2025 в 09:49

Дмитриев раскрыл, кто пытается сорвать мирное решение конфликта на Украине

Дмитриев: Великобритания и ЕС хотят сорвать мирное решение конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Великобритания и ЕС пытаются сорвать мирное решение конфликта на Украине, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что эти страны оказывают давление на Киев для отказа от сделки. Глава РФПИ напомнил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон помешал урегулированию конфликта еще в 2022 году.

Бюрократы Великобритании и ЕС, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, СМИ активно борются против мира, — написал Дмитриев.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. Он считает, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.

В свою очередь научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что провалы ВСУ на фронте заставят Зеленского принять требования России по мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что любые успехи российской армии вынуждают украинского лидера менять переговорную позицию.

