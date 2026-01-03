Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла

Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что американские санкции удерживают добычу на уровне около 700 тыс. баррелей в сутки при потенциале около 3 млн.

В Венесуэле находятся крупнейшие в мире доказанные запасы нефти (около 20% мировых) — примерно в семь раз больше, чем у США, — написал он.

Ранее сообщалось, что для правительства Венесуэлы экспорт нефти остается главным источником выживания, хотя его доля в мире составляет меньше 1%. США бьют по самому больному месту венесуэльской экономики, пытаясь полностью лишить Каракас валютной выручки. Президент США Дональд Трамп демонстрирует жесткий подход, используя не только юридические санкции, но и физический перехват грузов в международных водах.

Также сообщалось, что в декабре Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Тогда реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота.