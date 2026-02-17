Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:29

Казахстанцы и киргизы лидируют среди переезжающих в Россию

МВД зафиксировало снижение потока переселенцев до минимума

В Россию в 2025 году по программе переселения соотечественников прибыли 26,7 тыс. человек, передает «Коммерсант». Это минимальный показатель за 15 лет.

В 2025 году больше всего участников программы прибыли из Казахстана (35%) и Киргизии (11%). Также среди переселенцев преобладают граждане Туркменистана (9,6%), Узбекистана (9,5%), Таджикистана (9,2%) и Армении (8,3%). Остальные 17,4% приходятся на жителей Азербайджана, Германии, стран Балтии, Украины, Израиля, Грузии и Белоруссии. Эксперты утверждают, что программа сталкивается с трудностями, включая сложности с легализацией, социальной адаптацией и бюрократическими барьерами.

До этого стало известно, что немецкой программой REAG/GARP для возвращения в Россию воспользовались 1334 человека в 2025 году. Программа покрывает стоимость перелета и предусматривает разовое пособие: €1000 (91 тыс. рублей) взрослому и €500 (45 тыс. рублей) несовершеннолетнему.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что киевские чиновники разрабатывают план по возвращению беженцев ради денег от европейских партнеров. По его словам, западные страны лично заинтересованы в освобождении территории от приехавших украинцев.

