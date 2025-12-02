Дмитриев гулял с Уиткоффом в куртке с автографом Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прогуливался по центру Москвы с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в черной куртке с гербом России, национальной надписью и автографом президента РФ Владимира Путина. После прогулки делегация направилась в Кремль.

Во вторник, 2 декабря, Путин проводит переговоры с Уиткоффом. С российской стороны на встрече также присутствует помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что переговорный процесс между Уиткоффом и Путиным нацелен на поиск взаимоприемлемых решений по ключевым пунктам мирного плана. По его словам, сама возможность диалога на таком уровне уже является позитивным сигналом.

Между тем по мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, приезд Кушнера в Москву говорит об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами. Данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар, считает он.