Детей родителей-одиночек хотят принимать в сад без очереди Депутаты от партии «Новые люди» предложили принимать детей родителей-одиночек в сады без очереди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли законопроект, который закрепляет за детьми из неполных семей место в садике, сообщает РИА Новости. Речь идет о детях в возрасте до шести лет, у которых нет матери или отца. По мнению авторов инициативы, таким образом родители смогут параллельно зарабатывать на воспитание ребенка.

Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до шести лет без супруга или супруги, внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, — говорится в пояснительной записке к документу.

Замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева подчеркнула, что молодым родителям приходится разрываться между работой и ребенком, а если отдать свое чадо в частный детский сад, то на это уйдут большие средства. Если же родителям-одиночкам удастся отдать ребенка в обычный детский сад, они смогут раньше начать трудовую деятельность после декрета.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Она напомнила, что для них не предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию. Волынец предложила инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку.

По мнению руководителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, эта идея заслуживает уважения и поддержки. В то же время депутат напомнила про законопроект о государственной поддержке многодетных семей, в котором данное предложение уже прописано. Она добавила, что если инициатива Волынец получит поддержку, то в Госдуме рассмотрят этот вопрос отдельно в первоочередном порядке.