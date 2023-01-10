Многодетных отцов-одиночек могут отправить на пенсию досрочно Депутат ГД Останина поддержала идею о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов-одиночек

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Идея уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек заслуживает уважения и поддержки, заявила NEWS.ru руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В то же время депутат напомнила про законопроект о государственной поддержке многодетных семей, в котором данное предложение уже прописано. Она добавила, что если инициатива Волынец получит поддержку, то в Госдуме рассмотрят этот вопрос отдельно в первоочередном порядке.

Предполагается учитывать время воспитания детей, пенсионный стаж обоих родителей, так же в случае матери-одиночки или отца-одиночки. Если будет принят этот закон, он поглощает предложение Волынец, которое заслуживает поддержки. Двумя руками за, но в любом случае эта инициатива инкорпорирована в законе, соавтором которого я являюсь. Пока неизвестно, будет ли принят этот закон или нет. Если эта идея получит поддержку, будет законопроект, то в Госдуме будут готовы рассмотреть его в первоочередном порядке, — подчеркнула Останина.

Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Она напомнила, что для них не предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию. Волынец предложила инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку.

Ранее сообщалось, что правительство выделило дополнительно более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Размер пособия составляет в среднем 14,5 тысячи рублей. Оно выплачивается по достижении ребенком трехлетнего возраста.