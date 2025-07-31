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31 июля 2025 в 12:58

Десантники прошли 20 км под огнем артиллерии и дронов при штурме Часова Яра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские десантники прошли более 20 километров под огнем артиллерии и ударных дронов при штурме Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

За время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иванова, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ, — говорится в сообщении.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часового Яра на Краматорско-Дружковском направлении. По данным ведомства, в ходе операции была ликвидирована крупнейшая за время СВО группировка ВСУ, российские флаги установлены во всех районах города.

До этого западные аналитики отмечали, что контроль над Часовым Яром открывает ВС РФ путь к ключевым городам-крепостям Донбасса — Константиновке, Славянску и Краматорску. По оценкам экспертов Reuters, это существенное продвижение российской армии в регионе.

Кроме того, военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что долгое сопротивление Часова Яра было обусловлено сложным гористым рельефом и плотной застройкой. По его словам, прорыв обороны стал не только военным, но и политическим поражением Украины, продемонстрировавшим способность российских войск преодолевать мощные укрепрайоны.

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