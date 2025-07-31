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31 июля 2025 в 12:01

Военэксперт назвал причину долгих боев за Часов Яр

Военэксперт Матвийчук: РФ долго не могла взять Часов Яр из-за гористого рельефа

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России долгое время не могли взять под контроль Часов Яр из-за гористого рельефа, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, продвижение российской армии осложняла плотная застройка города.

Часов Яр — это крупнейший оборонный узел, он разделен на две части рекой. Сложность заключается в гористом рельефе, и еще это урбанизированный застроенный город, который не позволял нашим войскам маневрировать и наносить удары в глубину. Долгое время мы готовились, делали подготовительные подходы, охватывали глубокие фланговые выходы слева и справа. И настал момент, когда произошел штурм, и мы полностью разгромили этот укрепленный узел, — сказал Матвийчук.

Как отметил эксперт, потери украинской армии превышают несколько тысяч человек. По словам военэксперта, успех Вооруженных сил России заключается не только во взятии города под контроль, но и в нанесении имиджевого поражения ВСУ.

Мы показали, что нет такой обороны, которую мы не могли бы сломать. Во-вторых, это политическое поражение: военно-политическое руководство Украины уже не контролирует ситуацию на фронте. И, конечно, военное: мы преодолели достаточно крупный оборонный узел и вышли на направление Краматорск — Дружковка, — добавил Матвийчук.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ осталось пройти чуть более 20 километров до Краматорска и семь километров до Константиновки. По его словам, взятие Часова Яра позволило создать плацдарм для наступления на эти укрепрайоны.

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