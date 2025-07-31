Названы крупные украинские города, которые РФ может взять после Часова Яра Депутат Журавлев: ВС РФ находятся на подступах к Константиновке и Краматорску

Вооруженным силам России осталось пройти чуть более 20 километров до Краматорска и семь километров до Константиновки, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, взятие Часова Яра позволит создать плацдарм для наступления на эти укрепрайоны.

В семи километрах находится Константиновка, в 20 с небольшим — Краматорск. Они все еще остаются под контролем ВСУ. Часов Яр — отличный плацдарм для дальнейшего наступления на эти укрепленные районы. Большой успех российской армии, этим ключом мы, наконец, откроем дорогу к окончательному взятию всего Донбасса, — сказал Журавлев.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В военном ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.