Депутатов ЛДПР обвинили в самопиаре из-за идеи о запрете коллекторов Глава НАПКА Мехтиев: депутаты ЛДПР предложили запретить коллекторов для самопиара

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Эльман Мехтиев

Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств из соображений самопиара и для придания значимости его разработчикам в глазах общества, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, эта инициатива не решает актуальных для России проблем, так как права людей, просрочивших возврат кредитов, защищают сразу несколько законов. Эксперт подчеркнул, что подобные законопроекты вносили в Госдуму уже неоднократно, но они неизменно отклонялись, сообщает «Радио 1».

Я уже устал считать, сколько раз предлагается запретить коллекторов. Неужели так называемой «оппозиции» не о чем говорить, кроме как вносить старые инициативы? Уже неоднократно рассмотренные и отвергнутые их коллегами. Думаю, дело в том, что вчера Дума отклонила внесённый ЛДПР в четвёртый раз законопроект о запрете микрофинансовых организаций. И стимул к действию был такой: «Вы вчера отклонили мою инициативу? А я вам сегодня ещё одну!» — сказал Мехтиев.

Специалист напомнил, что права заемщиков защищают законы о неприкосновенности прожиточного минимума и социальных выплат, также действуют кредитные каникулы. Если депутаты ЛДПР считают, что эти нормы не работают, им следовало бы сначала выяснить у надзорных органов, почему это так, уточнил эксперт. По его словам, проблема коллекторов не является системной для страны, так как процент связанных с их деятельностью обращений в Генпрокуратуру составляет 0,1% от общего числа заявлений. Мехтиев добавил, что если запретить работу коллекторов и поручить ее Федеральной службе судебных приставов, их финансирование придется увеличить на 40 млрд рублей в год.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР ранее разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России. Парламентарии предлагают запретить привлекать третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, инициатива готова к внесению и направлена на заключение в правительство.