Депутатов Госдумы предложили обязать чиновников вести аккаунты в соцсетях

В Госдуме рассматривают законопроект, который обяжет сотрудников всех государственных органов вести аккаунты в социальных сетях. Депутаты обсуждают законодательную инициативу в первом чтении, пишет ОТР.

На сегодняшний день в отечественных социальных сетях совокупная аудитория пабликов органов власти превышает 45 млн. И очевидно, что для большинства наших коллег — речь идёт об органах власти, не о депутатах и губернаторах — реализация этого закона не потребует каких-то усилий, но всегда норма закона всегда лучше, чем добрая воля, — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Законопроект обяжет чиновников создать свой аккаунт в социальной сети, регулярно его обновлять и публиковать актуальную информацию. Поправки внесут в действующий закон об информации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил разблокировку Instagram и Facebook (деятельность соцсетей в России запрещена) в России. Он уточнил, что соответствующие меры могут быть приняты, если ответственные за соцсети лица будут соблюдать законы страны.