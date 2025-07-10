В Курске готовятся к похоронам ребенка, спасшего маму от беспилотника ВСУ Хинштейн сообщил, что власти организуют похороны погибшего при атаке ВСУ ребенка

Власти Курской области возьмут на себя расходы на похороны погибших при атаке ВСУ на городской пляж, в том числе маленького мальчика, спасшего маму от БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, ребенку через три дня должно было исполниться шесть лет.

Мальчик Толя закрыл собой самого близкого и родного человека — маму. Через три дня ему должно было исполниться шесть лет, смерть ребенка — самый страшный кошмар для родителей, такого не пожелаешь даже врагу, — отметил Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что мама мальчика находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Власти поддерживают связь с ее супругом. Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова будут организованы за счет ведомства.

Мальчик получил серьезные ожоги во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Он скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн назвал смерть мальчика невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье.

Ранее тетя погибшего мальчика рассказала, что ребенок был очень привязан к маме. По словам женщины, малыш был смышленым не по годам.