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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 20:19

В Курске готовятся к похоронам ребенка, спасшего маму от беспилотника ВСУ

Хинштейн сообщил, что власти организуют похороны погибшего при атаке ВСУ ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Курской области возьмут на себя расходы на похороны погибших при атаке ВСУ на городской пляж, в том числе маленького мальчика, спасшего маму от БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, ребенку через три дня должно было исполниться шесть лет.

Мальчик Толя закрыл собой самого близкого и родного человека — маму. Через три дня ему должно было исполниться шесть лет, смерть ребенка — самый страшный кошмар для родителей, такого не пожелаешь даже врагу, — отметил Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что мама мальчика находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Власти поддерживают связь с ее супругом. Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова будут организованы за счет ведомства.

Мальчик получил серьезные ожоги во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Он скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн назвал смерть мальчика невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье.

Ранее тетя погибшего мальчика рассказала, что ребенок был очень привязан к маме. По словам женщины, малыш был смышленым не по годам.

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