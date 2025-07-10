В Курске готовятся к похоронам ребенка, спасшего маму от беспилотника ВСУ

Власти Курской области возьмут на себя расходы на похороны погибших при атаке ВСУ на городской пляж, в том числе маленького мальчика, спасшего маму от БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, ребенку через три дня должно было исполниться шесть лет.
Мальчик Толя закрыл собой самого близкого и родного человека — маму. Через три дня ему должно было исполниться шесть лет, смерть ребенка — самый страшный кошмар для родителей, такого не пожелаешь даже врагу, — отметил Хинштейн.
Врио губернатора добавил, что мама мальчика находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Власти поддерживают связь с ее супругом. Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова будут организованы за счет ведомства.
Мальчик получил серьезные ожоги во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Он скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн назвал смерть мальчика невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье.
Ранее тетя погибшего мальчика рассказала, что ребенок был очень привязан к маме. По словам женщины, малыш был смышленым не по годам.