Депутат раскрыл детали создания новых военных округов и дивизий ВС России Депутат Журавлев: ВС России получат три мотострелковые и две десантно-штурмовые дивизии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВС России получат пять новых дивизий: три мотострелковые и две десантно-штурмовые. Он подчеркнул, что подразделения создадут не с нуля, а на базе существующий формирований.

Из пяти новых дивизий три будут мотострелковые, а две — десантно-штурмовые и созданы будут тоже не на ровном месте, на базе уже существующих бригад, но также увеличены. Дивизия и так мощная сила, в нее входит до 15 тысяч военных, и каждая обладает даже своими артиллерийскими и продовольственными складами, — заявил Журавлев.

Говоря о создании двух военных округов — Московского и Ленинградского, парламентарий не исключил, что речь идет прежде всего о реформе армейского управления.

Подобная система с Московским и Ленинградским военными округами была при СССР. Это потом их тасовали, присоединяли, укрупняли и в итоге получили четыре массивных и неповоротливых соединения. Теперь, очевидно, двигаемся в обратном направлении, чтобы вернуться к компактным и мобильным округам, подобным нынешнему Южному со штабом в Ростове-На-Дону, — рассказал Журавлев.

По его словам, «совершенно оправдано формирование армейского корпуса в Карелии — там через границу новое приобретение НАТО — Финляндия, от этого, естественно, возрастают угрозы, которым подвергается наша страна с военной точки зрения».

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной журналом Минобороны «Военные комиссариаты России», рассказал, что в 2023 году в ВС РФ сформируют два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

Он добавил, что в 2023-м необходимо «своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов».