Депутат Госдумы объяснил, почему в России не заблокируют WhatsApp Депутат Горелкин: WhatsApp вряд ли откроет доступ к публичным каналам в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

WhatsApp не откроет доступ к публичным каналам в России во избежание блокировки на территории страны, заявил изданию «Подъем» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которой принадлежит мессенджер, заинтересована остаться в РФ «хоть в каком-нибудь виде».

Я разделяю оптимизм нашего министра (цифрового развития Максута Шадаева. — NEWS.ru), что с WhatsApp, скорее всего, будет все хорошо, поскольку они доступ к публичным каналам в российском сегменте открывать не будут. <...> СВО когда-нибудь закончится, и на рынок придётся возвращаться, и они, конечно же, захотят вернуться, поэтому WhatsApp они оставляют как мессенджер в российском сегменте, — сказал Горелкин.

Депутат отметил, что в случае давления американских властей и распространения русофобских заявлений регулятору придется заблокировать приложение.

Ранее глава Минцифры Шадаев на фоне сообщений о блокировке мессенджера WhatsApp в России заявил, что с этим приложением в России все будет хорошо.

До этого депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал условие полной блокировки мессенджера в России. По его словам, пересмотр отношения к мессенджеру возможен в том случае, если он запустит русскоязычные каналы. Парламентарий подчеркнул, что не сомневается в антироссийском содержании таких каналов.