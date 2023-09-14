Хинштейн назвал условие для возможной блокировки WhatsApp Хинштейн допустил блокировку WhatsApp при запуске русскоязычных каналов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Появление русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp создаст необходимость в пересмотре отношения к нему, заявил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что после анализа контента мессенджер компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) может быть полностью заблокирован.

Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки, — заявил парламентарий.

Хинштейн также подчеркнул, что ему не приходится сомневаться в антироссийском содержании таких каналов. По его словам, это связано с позицией американской компании Meta.

Мнение Хинштейна полностью соответствует позиции зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. Он также считает, что отношение к мессенджеру следует пересмотреть в случае, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации.

IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что мессенджер WhatsApp действительно может быть заблокирован в России, если компания Meta не пойдет на сотрудничество. При этом он допустил, что компромисс может быть достигнут, так как мессенджер пользуется популярностью среди россиян. Предполагается, что Meta введет ряд ограничений для своего продукта.