Глава Минцифры рассказал о судьбе WhatsApp в России Глава Минцифры заявил, что с WhatsApp в России все будет хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Глава Минцифры России Максут Шадаев на фоне сообщений о блокировке мессенджера WhatsApp в России заявил ТАСС, что с этим приложением в России все будет хорошо. Сообщения о возможной блокировке WhatsApp появились в сентябре.

Уверен, что все будет хорошо, — сказал министр.

Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения функционала мессенджера «в сторону массового распространения информации». Это связано с запуском функции создания каналов, которая должна заработать более чем в 150 странах, заявили разработчики. Модераторы смогут редактировать посты в каналах в течение 30 дней.

После этого депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал условие для полной блокировки мессенджера в России. По его словам, пересмотр отношения к мессенджеру возможен в том случае, если он запустит русскоязычные каналы. Парламентарий подчеркнул, что он не сомневается в антироссийском содержании таких каналов, так как Meta признана экстремистской.

Комментируя возможный запрет WhatsApp, IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что такой сценарий действительно может быть реализован. При этом он допустил, что компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) попытается найти компромисс с целью сохранить свою аудиторию в РФ. В частности, она может ограничить функционал приложения на территории России, что происходит редко.