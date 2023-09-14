Правда ли, что в России заблокируют WhatsApp, зачем и кому это нужно Правительство может пересмотреть позицию по работе WhatsApp в России

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Правительство может пересмотреть официальную позицию по работе мессенджера WhatsApp в России, заявил первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин. Почему могут заблокировать приложение?

Почему власти обратили внимание на работу WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) 13 сентября открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах.

«Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp», — говорится на сайте компании.

Возможность создавать каналы в настоящий момент предоставлена определенному кругу пользователей, однако вскоре будет распространена на всех, у кого установлено приложение на смартфоне.

В компании сообщили, что ее целью является разработка сервиса с высоким уровнем конфиденциальности. Каналы, на которые пользователь подпишется, будут скрыты от других людей.

В каком случае могут заблокировать WhatsApp в России

Антон Горелкин заявил, что работа мессенджера на территории РФ может быть прекращена, если одной из новых функций WhatsApp станет массовое распространение информации.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — сказал он.

Парламентарий считает, что все действия американской компании направлены на то, чтобы получить доступ к аудитории. По его словам, правила каналов позволят администраторам уйти от ответственности за опубликованную информацию — контент будет автоматически удаляться через 30 дней или ранее по желанию автора.

«Как по мне, у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент. Учитывая, что владелец мессенджера — признанная в РФ экстремистской и не скрывающая своих отношений с американскими силовиками компания Meta, легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории», — заметил Горелкин.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что Россия имеет ресурсы для ограничений работы мессенджера WhatsApp на своей территории. Однако соответствующее решение будет принято только после широкого общественного обсуждения.

«Технически, думаю, сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения», — объяснил Хинштейн.

Фото: Valentin Wolf/magebroker/Global Look Press

Почему WhatsApp до сих пор не заблокирован в России

После того как компания Meta была признана экстремистской и ее деятельность была запрещена на территории России, под блокировку попали принадлежащие ей социальные сети. В России продолжило работу только приложение WhatsApp.

В правоохранительных органах это решение объяснили тем, что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения и распространения информации.

WhatsApp неоднократно попадал под внимание прокуратуры. Мировой судья судебного участка Таганского района в июне текущего года оштрафовал на 3 млн рублей компанию за отказ удалить информацию о медицинском препарате, распространенную в чатах.

Летом прошлого года мессенджер был оштрафован на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. В первый раз размер взыскания составил 4 млн рублей.

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