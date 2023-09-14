IT-эксперт допустил полную блокировку WhatsApp в России IT-эксперт Мясоедов не исключил блокировку WhatsApp в России из-за новой функции

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Мессенджер WhatsApp может быть полностью заблокирован в России, если владеющая им компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не пойдет на сотрудничество, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. Ранее в Госдуме допустили пересмотр официальной позиции по деятельности WhatsApp в России в связи с анонсированным запуском функции создания каналов в мессенджере.

Это (блокировка WhatsApp. — NEWS.ru) вполне возможный сценарий, нравится он нам или нет. Мы все знаем, что ряд продуктов крупных западных компаний уже заблокировали в России. Мы можем пользоваться ими через VPN или другими обходными путями. Как показывает статистка, количество пользователей на территории РФ кратно уменьшилось в силу неудобств, потому что VPN требует некоторых манипуляций. Не все умеют ими пользоваться, какие-то вообще перестали работать, — объяснил Мясоедов.

Эксперт не исключил, что Meta пойдет на компромисс с российскими властями, учитывая, что многие россияне пользуются WhatsApp.

Мессенджер широко распространен в РФ и удобен в использовании. Может быть, для сохранения внешней репутации Meta может отказаться от сотрудничества или будут достигнуты компромиссные варианты путем введения частичных ограничений для этого продукта. Хотя, как показывает практика, в случае мессенджеров такого не происходит, — заключил он.

Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения функционала мессенджера «в сторону массового распространения информации». Это связано с запуском функции создания каналов, которая должна заработать более чем в 150 странах, заявили разработчики. Модераторы смогут редактировать посты в каналах в течение 30 дней.