WhatsApp представил новую функцию для пользователей iPhone Пользователи iPhone смогут отправлять видеосообщения в WhatsApp

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Пользователи iPhone теперь смогут отправлять видеосообщения в WhatsApp, сообщает портал WABetaInfo. Новая функция доступна после обновления приложения до версии 23.16.78. Максимальная длительность таких сообщений составит одну минуту.

Несколько часов назад в App Store вышло обновление WhatsApp для iOS 23.16.78. Благодаря официальной истории изменений мы обнаружили, что WhatsApp широко внедряет возможность записи и обмена видеосообщениями, — говорится в сообщении портала.

Для записи видеосообщений нужно нажать на кнопку микрофона, которая сменится значком видеокамеры. Затем необходимо нажать на кнопку еще раз и удержать для начала съемки. WhatsApp подчеркивает, что такие сообщения защищены сквозным шифрованием, никто не может получить к ним доступ.

Ранее в работе WhatsApp произошел масштабный сбой. На некорректную работу мессенджера пожаловались пользователи в нескольких странах. При этом у пользователей возникали проблемы при отправке и получении сообщений. Кроме того, приложение и сайт WhatsApp работали некорректно. Больше всего о сбоях сообщали в Германии, Нидерландах, Великобритании, Испании, США и Франции. Также сложности возникли и у российских пользователей. Позднее неполадки были устранены.