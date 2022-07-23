«Бог с ними»: в Госдуме отреагировали на «дерусификацию» борща Депутат Госдумы Драпеко призвала «отдать» борщ Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская культура едва ли пострадает из-за того, что ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом, поэтому его можно спокойно «уступить» Киеву, сказала в беседе с URA.RU первый заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, у России достаточно достижений, чтобы не думать слишком много о борще.

Это нематериальное культурное наследие. Бог с ними. У нас такое огромное количество собственных достижений, что я бы не стала бодаться с украинцами из-за борща. Пусть себе присваивают борщ. Мы все равно будем его варить и с удовольствием есть, — сказала Драпеко.

Она отметила, что у борща есть множество рецептов, которые сильно отличаются друг от друга. Например, львовский борщ, который готовится на копченостях, или московский, к которому обычно прилагаются булочки. Эти два супа совершенно разные, с разным вкусом, считает Драпеко.

Ранее американское издание The American Conservative высмеяло украинцев, которые радуются победе в «борщовой битве» с Россией. В июле украинский борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, однако автор материала отмечает, что такое решение организации не говорит о том, что блюдо принадлежит Киеву.