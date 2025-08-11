Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:48

Депутат доверился интуиции в деле о дезертирстве участника СВО

Депутат Иванов: интуиция подсказала ложность обвинений бойца СВО в дезертирстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил в своем Telegram-канале, что при рассмотрении дела участника СВО, обвиненного в дезертирстве, руководствовался внутренним убеждением. Парламентарий усомнился в справедливости обвинений после обращения матери военнослужащего, пропавшего без вести весной 2025 года, которая утверждала, что ее сын добровольно отправился на спецоперацию после участия в сирийской кампании.

Интуиция сразу подсказывает правильный ответ. <...> Честно выполнил воинский долг в одном военном конфликте. Потом добровольно пошел на СВО. И вдруг сбежал? Сомнительно, — пояснил депутат.

После его обращения в прокуратуру статус военнослужащего изменили на «пропавший без вести». Иванов выразил осторожный оптимизм, однако подчеркнул, что необходимо дождаться официального ответа от надзорного ведомства.

Ранее Иванов сообщил, что трое военнослужащих из Байкаловского и Слободо-Туринского районов Свердловской области лишились положенных им доплат за инвалидность. Бойцы получили серьезные ранения в зоне специальной военной операции. В их интересах депутат направил соответствующий запрос в Минобороны.

Прежде депутат рассказал о подобной ситуации в Нижнем Тагиле, где многодетную вдову погибшего бойца СВО лишили положенных выплат. Иванов сообщил, что супруга контрактника долгое время не знала о судьбе военного, которого признали пропавшим без вести.

