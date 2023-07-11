Депутат Булавинов назвал неправдой сообщения об избиении бывшей жены

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы Вадим Булавинов заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что распространяемая СМИ информация о том, что он нанес побои своей бывшей жене, является неправдой. По словам парламентария, от подобных новостей он находится в шоке.

Прочитал сегодня все новости про якобы избиение моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все неправда, — написал депутат.

Во вторник, 11 июля, Telegram-канал Ni Mash сообщил, что бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую жену Надежду Теплюк. По информации канала, парламентарий нанес женщине несколько ударов по лицу.

Булавинов с 2002 по 2010 годы занимал пост мэра Нижнего Новгорода. В настоящее время он является заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также региональным координатором федерального партпроекта «Историческая память».

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов избил директора строительной компании и забрал у него два смартфона. Парламентарий отрицал свою вину, заявив, что глава фирмы был неадекватен, а телефон потерял сам.