«Депутат 1, депутат 2»: члены заксобрания Петербурга перепутали доходы При публикации доходов членов заксобрания Петербурга перепутали жен депутатов

Фото: assembly.spb.ru

В публикации доходов членов заксобрания Санкт-Петербурга перепутали нескольких депутатов, сообщает «Подъем». Обнародованные спикером Александром Бельским, депутатами Борисом Вишневским и Александром Шишловым сведения несколько разошлись с официальным анонимным списком.

В обезличенных декларациях упоминаются только номера депутатов. Опубликованные доходы Бельского, Вишневского и Шишлова соответствуют одним номерам из обезличенных деклараций, но доходы их жен с указанными официально не совпадают.

Мы там под одними номерами, а супруги вроде как под другими. В общем, там все перепутано. Мы это объясняем глупостью, которая была заложена в федеральном законе, где почему-то установили вот такую процедуру. По этому списку вообще невозможно ничего понять. Это невозможно понять, над этим можно только смеяться, — оценил ситуацию Вишневский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционных рисков в решении некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы не существует. По его словам, следует уточнить причины таких действий в каждом отдельном случае.

С 1 марта 2023 года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не публикуются в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения.