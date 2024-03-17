Даванков проголосовал на выборах президента России Кандидат в президенты Даванков проголосовал на участке в Смоленске

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Владислав Даванков во время голосования на выборах президента России

Кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков проголосовал на выборах на избирательном участке в Смоленске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Смоленск является родным городом главы думской фракции.

Сегодня я голосую в своем родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто еще не успел, прийти и проголосовать за будущее России. Сегодня еще встречусь со своими друзьями и будем ждать результата выборов, — сказал Даванков.

Участок расположен в лицее №1 имени академика Петрова, где Даванков получал школьное образование.

Ранее кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах. Выданный ему бюллетень он заполнил брендированной партийной ручкой в красном корпусе. Для голосования кандидат прибыл на избирательный участок в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы. Политик поделился с журналистам, что надеется на «хороший и достойный результат».

Другой кандидат Леонид Слуцкий, представляющий партию ЛДПР, проголосовал днем ранее. Политик посетил избирательный участок на улице Гончарова в Москве. Кандидат Владимир Путин предпочел онлайн-голосование.