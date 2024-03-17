Харитонов проголосовал на президентских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах, передает корреспондент NEWS.ru. Выданный ему бюллетень он заполнил брендированной партийной ручкой в красном корпусе.

Для голосования кандидат прибыл на избирательный участок в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы. Политик поделился с журналистам, что надеется на «хороший и достойный результат».

Днем ранее свой выбор сделали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представитель МИД России Мария Захарова, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель ЛПДР Леонид Слуцкий, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, блогер Анастасия Ивлеева и другие. Некоторые из них предпочли проголосовать дистанционно.

К утру 17 марта очная явка избирателей на выборах президента России достигла 60%, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии. Эти цифры не учитывают явку в рамках электронного голосования. При этом итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. В первый день проведения выборов президента РФ к процедуре голосования присоединилось более 27 млн человек.