Слуцкий проголосовал на выборах президента Глава ЛДПР Слуцкий проголосовал на выборах президента России в Москве

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России, сообщает корреспондент NEWS.ru. Политик посетил избирательный участок на улице Гончарова в Москве.

Я только что проголосовал на своем избирательном участке. Сегодня десятая годовщина Крымской весны, первый юбилей исторического события, которое навсегда вошло в историю России. <...> Хочу всех крымчан, всех севастопольцев поздравить с <...> годовщиной <...>. Мы — вместе навсегда, — заявил руководитель партии.

Слуцкий приехал в школу № 1236 им. С. В. Милашенкова, где организован участок, вместе со своей матерью. Она также отдала голос за одного из кандидатов в президенты, воспользовавшись бюллетенем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также отдал свой голос на выборах главы государства. Он воспользовался возможностями платформы для дистанционного голосования, отметив удобство данного формата. По словам главы кабмина, ему удалось проголосовать «буквально одним кликом».

В первый день голосования президент России Владимир Путин тоже воспользовался возможностью онлайн-платформы. При этом он нажал на клавишу электронной мышки только один раз. В случае с Мишустиным операторы засняли, как он вошел в электронный кабинет и выбрал необходимую для голосования рубрику.