«Через Google — все»: депутат о штрафах за вход через иностранные сервисы Депутат Горелкин исключил штрафы за авторизацию через Google для обычных россиян

Запрет авторизации на российских сайтах через иностранные сервисы не затронет обычных пользователей, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что мера касается только тех владельцев платформ, которые два года игнорировали требования закона. Свой пост депутат озаглавил как «Авторизация через Google — все».

Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон, — отметил парламентарий.

Депутаты предлагают штрафовать владельцев российских сайтов за вход через иностранные сервисы, например через иностранную почту. Сейчас по закону авторизация должна проходить только через российские варианты: номер телефона, «Госуслуги», биометрию или другие внутренние системы. Если сайт продолжит использовать зарубежные способы входа, штраф может составить от 10–20 тыс. рублей для частных лиц и до 700 тыс. рублей для компаний.

