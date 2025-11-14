«Через Google — все»: депутат о штрафах за вход через иностранные сервисы

Запрет авторизации на российских сайтах через иностранные сервисы не затронет обычных пользователей, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что мера касается только тех владельцев платформ, которые два года игнорировали требования закона. Свой пост депутат озаглавил как «Авторизация через Google — все».
Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон, — отметил парламентарий.
Депутаты предлагают штрафовать владельцев российских сайтов за вход через иностранные сервисы, например через иностранную почту. Сейчас по закону авторизация должна проходить только через российские варианты: номер телефона, «Госуслуги», биометрию или другие внутренние системы. Если сайт продолжит использовать зарубежные способы входа, штраф может составить от 10–20 тыс. рублей для частных лиц и до 700 тыс. рублей для компаний.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий цифровую валюту к имуществу для возможности ее конфискации в доход государства. Как пояснил депутат Никита Чаплин, это позволит правоохранительным органам эффективнее бороться с преступностью, лишая злоумышленников возможности легализовать незаконные доходы через криптовалюты и возвращая средства пострадавшим.