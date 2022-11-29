ЦБ предложил Западу смягчить санкции в обмен на уступки от России Банк России допустил либерализацию валютного контроля в ответ на смягчение санкций

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Банк России может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в случае смягчения западных санкций, сообщается в материале регулятора «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». В нем подчеркивается, что валютное регулирование в стране должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в российских рублях и валютах дружественных государств, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций.

При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов), — указано в материале.

В этом же документе сообщается, что Банк России не собирается выкупать заблокированные за пределами страны активы. В ЦБ заявили, что намерены взаимодействовать с финансовыми организациями для адекватного регулирования рисков в связи с блокировкой активов.

До этого в Центробанке сообщили, что экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, она будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции и дальнейшим ростом цен. Денежно-кредитная политика Банка России создаст условия для адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.