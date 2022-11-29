ЦБ не будет выкупать заблокированные за рубежом активы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Банк России не собирается выкупать заблокированные за пределами страны активы, говорится в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», опубликованном на сайте регулятора. При этом в ЦБ заявили, что намерены взаимодействовать с финансовыми организациями для адекватного регулирования рисков в связи с блокировкой активов.

В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов, — говорится в документе.

По данным Еврокомиссии, Евросоюз заморозил российские активы на сумму около €68 млрд. Их основная часть заблокирована в Бельгии, где находится около €50 млрд, и в Люксембурге (€5,5 млрд). На данный момент в ЕС не знают, сколько национальных резервов России заморожено в европейских странах. В данных Европейской комиссии говорится о €33,8 млрд, однако это приблизительная цифра.

Ранее Еврокомиссия допустила проведение операций с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием при соблюдении двух условий. НРД не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок. Кроме того, все сделки должны быть одобрены регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария. При этом отмечается, что российским инвесторам придется раскрыть адресаты платежей, чтобы исключить перевод средств лицам, которые попали под санкции.