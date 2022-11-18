Politico назвало сумму замороженных за рубежом российских активов Politico: Европейский союз заморозил российские активы на сумму около €68 млрд

Европейский союз заморозил российские активы на сумму около €68 млрд, сообщает Politico со ссылкой на данные Европейской комиссии. Основная часть активов заморожена в Бельгии, где находится около €50 млрд, и Люксембурге (€5,5 млрд).

На обе эти страны, а также на Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию сейчас приходится более 90% замороженных активов России, - сказано в сообщении.

Politico также пишет, что на данный момент ЕС не знает, сколько национальных резервов России заморожено в европейских странах. В данных Европейской комиссии говорится про €33,8 млрд, однако пока это только приблизительная цифра.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее обвинил Запад во враждебных действиях по отношению к России, одно из которых — заморозка валютных резервов страны. Решение недружественных стран заморозить российские валютные резервы глава правительства назвал кражей. По его словам, «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы игнорируются представителями Запада».

Сообщалось, что страны ЕС заморозили €17,4 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов Центрального банка России. Всего же в мире в результате антироссийских санкций оказались замороженными около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.