Еврокомиссия назвала условия разморозки инвестиций россиян

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Еврокомиссия допустила проведение операций с попавшим под санкции Национальным расчётным депозитарием (НРД) при соблюдении двух условий, пишет РБК. НРД не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок, а все сделки должны быть одобрены регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария. При этом отмечается, что российским инвесторам придётся раскрыть адресаты платежей, чтобы исключить перевод средств лицам, которые попали под санкции.

Если инвестор не попадает под санкции ЕС, активы всё равно остаются замороженными, так как держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки нужна будет специальная лицензия от регуляторов Европы, — сказано в публикации.

В настоящее время заблокированы активы пяти миллионов россиян из-за введения санкций.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что аппетит Евросоюза (ЕС) в отношении новых санкций против России иссяк. По словам главы ведомства, европейские страны с тревогой ждут наступления зимы из-за стоимости энергоресурсов. Дипломат отметил, что после решения этого вопроса, ЕС сможет снова вернуться к санкционной политике.