Появилась новая информация о возможной разморозке активов Ирана

CBS News: США не соглашались разблокировать замороженные иранские активы

США не давали согласия на разблокировку замороженных активов Ирана, заявил высокопоставленный американский чиновник в беседе с телеканалом CBS News. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters, которому иранский чиновник сообщил о согласии Вашингтона разморозить активы Тегерана.

Ранее сообщалось, что речь идет о средствах, замороженных в зарубежных банках, в том числе в Катаре. В Тегеране этот шаг рассматривали как признак серьезности намерений и жест доброй воли на пути к возможному долгосрочному соглашению с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что эта страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
