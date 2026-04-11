Появилась новая информация о возможной разморозке активов Ирана

США не давали согласия на разблокировку замороженных активов Ирана, заявил высокопоставленный американский чиновник в беседе с телеканалом CBS News. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters, которому иранский чиновник сообщил о согласии Вашингтона разморозить активы Тегерана.

Ранее сообщалось, что речь идет о средствах, замороженных в зарубежных банках, в том числе в Катаре. В Тегеране этот шаг рассматривали как признак серьезности намерений и жест доброй воли на пути к возможному долгосрочному соглашению с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что эта страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».