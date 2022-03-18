ЦБ: рост цен будет сопровождать масштабную перестройку экономики

Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, она будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции и дальнейшим ростом цен, говорится в пресс-релизе на сайте Центробанка. Отмечается, что денежно-кредитная политика Банка России создаст условия для адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг, — говорится в сообщении.

Там отметили, что повышение ключевой ставки до 20% и контроль за движением денежных потоков позволили российской экономике функционировать в обычном режиме.

Дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости её подстройки к новым условиям, — говорится в сообщении.

Там отметили, что кредитно-денежная политика ЦБ настроена на возврат к инфляционным показателям в 4% в год к 2024 году.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что недельная инфляция в России вторую неделю подряд составляет более 2% (максимальный темп с 1998 года), годовая ускорилась до 12,54%. При этом продовольственные товары подорожали на 1,78% за счёт роста цен на плодоовощную продукцию. Основной же вклад в инфляцию вносят непродовольственные товары.

До этого генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в стране.