«Было много слов о дороговизне»: Песков об американских поставках ВСУ Песков: Россия исходит из того, что США не прекратили поставки вооружений ВСУ

Москва исходит из того, что США не прекратили поставки военной помощи ВСУ, они продолжаются, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит ТАСС, некоторую часть поставок будут оплачивать со стороны Евросоюза, однако это не отменяет того факта, что они американские.

Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину, — отметил Песков.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил хозяин Белого дома, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях. По его мнению, отсутствие высоких технологий у армии его страны также свидетельствует о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.