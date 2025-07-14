Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 13:06

«Было много слов о дороговизне»: Песков об американских поставках ВСУ

Песков: Россия исходит из того, что США не прекратили поставки вооружений ВСУ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва исходит из того, что США не прекратили поставки военной помощи ВСУ, они продолжаются, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит ТАСС, некоторую часть поставок будут оплачивать со стороны Евросоюза, однако это не отменяет того факта, что они американские.

Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину, — отметил Песков.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил хозяин Белого дома, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях. По его мнению, отсутствие высоких технологий у армии его страны также свидетельствует о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.

Дмитрий Песков
США
поставки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер режиссер «Каменской» Юрий Мороз: что известно, причина смерти
На Украине женщину осудили за публикации против УПЦ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.