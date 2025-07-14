«Было много слов о дороговизне»: Песков об американских поставках ВСУ

Москва исходит из того, что США не прекратили поставки военной помощи ВСУ, они продолжаются, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит ТАСС, некоторую часть поставок будут оплачивать со стороны Евросоюза, однако это не отменяет того факта, что они американские.
Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину, — отметил Песков.
До этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил хозяин Белого дома, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.
Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях. По его мнению, отсутствие высоких технологий у армии его страны также свидетельствует о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.