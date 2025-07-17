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17 июля 2025 в 10:28

Боярский раскрыл способ защитить детей от интернет-мошенников

Депутат Боярский: детям со школы будут прививать цифровую гигиену

Сергей Боярский Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Молодежи в России необходимо прививать цифровую гигиену, так как молодежь часто становится жертвой интернет-мошенничества, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, подростки слишком беспечно ведут себя в интернете.

Мы должны информировать. Нужно прививать элементарную цифровую гигиену со школьной скамьи. Потому что, как показывает практика, мошеннические схемы лучше всего действуют на пенсионеров... и на молодежь! Они слишком беспечно ведут себя в интернете — в соцсетях, на игровых платформах, — заявил Боярский.

По его словам, нужно объяснять, что дети могут, даже не подозревая, стать частью мошеннической схемы — например, участвовать в выводе средств или невольно стать «дропперами». Парламентарий указал, что недавно ввели уголовную ответственность для таких посредников, поэтому подросткам теперь надо быть особенно осторожными: до шести лет лишения свободы можно получить — при наличии умысла, если сознательно передаешь свои платежные реквизиты или средства связи злоумышленникам.

Ранее соосновательница дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева заявила, что сервис в рамках противодействия мошенничеству ведет постоянную просветительскую работу через социальные сети и другие каналы коммуникации. Он предупреждает пользователей об опасностях перехода в сторонние мессенджеры. При этом она подчеркнула, что ответственность приложения закачивается ровно в тот момент, когда пользователь из него уходит.

Госдума
цифроваяграмотность
дети
мошеннки
Сергей Боярский
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