В Госдуме назвали новую цель спецоперации Бородай: Запад рискует стать новой целью спецоперации из-за давления на Россию

Фото: Министерство обороны Украины

Страны Запада могут стать новой целью спецоперации, заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы и экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай, комментируя высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о расширении географии СВО. Политик подчеркнул, что НАТО ведет бескомпромиссную войну с Россией на уничтожение и изнурение. При этом Бородай отметил, что Москва, вероятно, не заинтересована в распространении боевых действий за пределы Украины в связи с агрессией Запада по отношению к РФ.

На сегодняшний день Запад ведет с нами войну. Войну бескомпромиссную, на уничтожение и на изнурение. Запад ведет ее украинским пушечным мясом, дополняя его своими наемниками. Таким образом, натовские квазисолдаты воюют против нас. Плюс идет крупный наплыв западного оружия, — сказал Бородай.

Ранее Лавров заявил, что география спецоперации на Украине изменилась. Теперь границы СВО расширились до Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что в случае западных поставок Киеву дальнобойного оружия географические задачи спецоперации сдвинутся еще дальше.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выразил готовность «с легкостью забрать» Киев и страны НАТО. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира». Он также предложил начать с Польши.