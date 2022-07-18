Кадыров заявил о готовности «забрать» Киев и страны НАТО

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность «с легкостью забрать» Киев и страны Североатлантического альянса. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира». На стороне ВС РФ такие понятия, как «идея, правда, патриотизм и вера», а также российские бойцы опытны, закалены в боях и хорошо вооружены, написал в своем Telegram-канале чеченский лидер.

Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны! — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров обвинил НАТО в приверженности нацистской идеологии. По его словам, военно-политический блок всячески поддерживает "бандеровских прихвостней", отправляя Киеву оружие, технику, боеприпасы, наемников, а также продовольствие. В качестве аргумента глава Чечни приводит данные о том, что на месте разоружения украинских неонацистов нередко можно найти «разнообразные сухпайки» западноевропейского производства.