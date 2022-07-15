Кадыров: НАТО придерживается нацистской идеологии

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что НАТО активно придерживается нацистской идеологии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Иначе как объяснить факт его присутствия на Украине на стороне тех же самых бандеровских прихвостней? Оружие, техника, боеприпасы, наёмники, а теперь еще и продовольствие. Абсолютно всё, что необходимо для войны до последнего украинца, здесь присутствует, — аргументирует глава российской республики.

В качестве аргумента Кадыров приводит данные о том, что на месте разоружения украинских неонацистов нередко можно найти «разнообразные сухпайки» западноевропейского производства.

Теперь понятно, за что воюют украинцы — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы, — иронизирует политик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился видеокадрами с условиями, в которых вынуждены проживать украинские солдаты. Он сравнил эту жизнь с тюремными нарами или трудовым фашистским лагерем, отметив, что западные страны выделяют огромные средства на содержание украинской армии.