«Первая на очереди Польша»: Кадыров решил демилитаризовать страны НАТО Кадыров заявил о планах по демилитаризации стран НАТО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «грандиозных» планах по демилитаризации стран — участниц НАТО. В своем Telegram-канале чеченский лидер пообещал начать с Польши после «взятия» Киева.

Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша, — сказал Кадыров.

Ранее бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать Калининградскую область в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Он назвал регион существенным препятствием на пути господства военного блока в этой части континента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что расположение базы НАТО на территории Финляндии при расширении Альянса поставит под угрозу жителей этой скандинавской страны, так как в случае начала боевых действий удары будут наноситься в первую очередь по военной инфраструктуре противника.