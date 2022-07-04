Володин назвал последствия появления базы НАТО в Финляндии Володин: база НАТО в Финляндии поставит под удар мирное население

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале предложение разместить базу НАТО в финском городе Лаппеенранта, что якобы создаст чувство безопасности. Он напомнил, что в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника, так что местные жители могут оказаться под ударом.

Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура, — написал Володин.

О планах разместить базу НАТО в Южной Карелии, которая граничит с Россией, ранее рассказал мэр города Киммо Ярву. По его словам, Южная Карелия получит надежду на вступление в НАТО после того. как это произойдет с Финляндией. Ярву считает, что данное решение может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.