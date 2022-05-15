Бывший замминистра обороны Польши призвал к демилитаризации Калининграда Экс-замглавы Минобороны Польши Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать Калининград

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В случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Калининград следует демилитаризовать, считает польский военный эксперт, бывший заместитель министра обороны страны Ромуальд Шереметьев. По его словам, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО восточный фланг Альянса укрепится, передаёт издание DoRzeczy.pl. По мнению эксперта, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.

Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке, — сказал он.

Финляндия и Швеция 15 мая официально приняли решение о вступлении в НАТО. Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и требует положить им конец. В Риме считают, что сейчас не время для расширения НАТО и предлагают поставить в лист ожидания всё, что отдаляет мир, имея в виду ситуацию на Украине.

Политолог Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаёт дополнительные риски в области безопасности для выступающих в поддержку Киева Польши и прибалтийских стран. Он указал, что Россия в ответ на присоединение Скандинавских стран может разместить в Калининградской области ядерное гиперзвуковое оружие.