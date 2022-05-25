Беженцам ЛДНР и Украины предложат сим-карты и выплаты семьям со школьниками Глава СПЧ: беженцам ЛДНР и Украины предоставят бесплатные сим-карты и выплаты школьникам

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил выдать бесплатные сим-карты лицам, перемещённым с территории Украины, ДНР и ЛНР и организовать к 1 сентября единовременную выплату всем семьям беженцев с детьми-школьниками. Как сообщается в Telegram-канале совета, эти предложения основаны на данных от членов совета, представителей общественных организаций, официальных лиц и волонтёров, которые работают с беженцами.

Было бы правильно распространить положительный опыт отдельных регионов, которые договорились с операторами связи о бесплатном предоставлении сим-карт с предоплаченными тарифами на мобильную связь и Интернет, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Москве получили установку от руководства о культурном и вежливом общении с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Так, столичные полицейские должны максимально доходчиво и терпеливо разъяснять вопросы, связанные с получением беженцами гражданства России, а также минимизировать все протоколы на них в случае незначительности правонарушения. Сообщалось, что всё связанное с интересами беженцев будет рассматриваться лично начальниками отделов полиции.