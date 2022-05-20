Baza рассказала об особом отношении московского МВД к беженцам из ДНР и ЛНР Baza: московскую полицию попросили «культурно и вежливо» общаться с беженцами из ДНР и ЛНР

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что сотрудники полиции в Москве получили установку от руководства о культурном и вежливом общении с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДРН и ЛНР). Кроме того, столичные полицейские должны им максимально доходчиво и терпеливо разъяснять вопросы, связанные с получением гражданства России, отмечается в сообщении.

Начальство приказало минимизировать все протоколы на граждан ДНР и ЛНР. Конечно, если это не уголовка, а мелочь какая-то, то желательно вообще не составлять, — сказал собеседник Baza

Источник канала добавил, что теперь всё связанное с интересами беженцев будет рассматриваться лично начальниками отделов полиции. При этом неважно, в каком качестве будут выступать граждане республик Донбасса — виновных в произошедшем или потерпевших, отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России рекомендовало отечественным вузам вместе с университетами из ДНР и ЛНР реализовать программу двойных дипломов для студентов из республик. В перечень вузов-партнёров вошли 23 университета из России и 22 — из Донбасса, включая правительственные и отраслевые.