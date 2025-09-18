Белоусов провел переговоры с начальником генштаба Нигерии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе переговоров Белоусов высоко оценил действия нигерийских военных в борьбе с группировкой «Боко Харам».

Отмечаем решительные и профессиональные действия нигерийских военнослужащих в борьбе против экстремистов из «Боко Харам», — говорится в сообщении.

Он также обратился с поздравлениями к представителям Министерства обороны Нигерии в связи с 65-летием со дня провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия и выразил признательность за их участие в совместных стратегических учениях «Запад-2025» в качестве наблюдателей. На переговорах также были рассмотрены актуальные и перспективные направления взаимодействия между военными структурами России и Нигерии в области обороны.

Ранее Белоусов посетил торжественный прием, посвященный 77-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), который состоялся в посольстве республики в Москве. В знак уважения к истории страны он возложил цветы к портретам ее первых лидеров — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Глава оборонного ведомства также поздравил КНДР с юбилеем.