Баттл двух президентов На митинге в «Лужниках» Владимир Путин поставит смысловую точку в дискуссии с Джо Байденом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Американские лидеры не привыкли прислушиваться к кому-либо, кроме себя непогрешимых. Так уж исторически сложилось, что на протяжении нескольких дней Владимир Путин и Джо Байден вели заочный диалог. В понимании современной молодежи — баттл. Причем импровизированный диалог был исключительно контрастным. Байден традиционно был «глуховат», но Путин настойчив.

В Киеве Байден с апломбом заявляет, что Россия уже якобы потерпела неудачу в проведении СВО, но продолжает вести «несправедливую и агрессивную войну». Почти в ответ Путин напоминает, что на поле боя победить Россию невозможно. А ее целями является уважение ее естественных национальных интересов и безопасность русского народа. Тем более, что Запад спровоцировал своим высокомерием и ощущением собственной непререкаемой исключительности войну на Украине еще девять лет назад, а России приходится применять силу, чтобы ее прекратить. Но, главное, Россия не воюет с народом Украины, который сам стал заложником киевского режима и его западных покровителей.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Байден, не чувствуя противоречия собственных тезисов, с одной стороны, заявляет, что антироссийские санкции дают свой эффект, и в то же время жалуется на «налог Путина», на экономические трудности (скачок инфляции, рост американского бюджетного дефицита и госдолга), порожденные, дескать, политикой Москвы. Иными словами, стремится оправдать собственные просчеты в экономической политике и госуправлении, педалируя навязываемый тезис «во всем виноваты плохие русские».

А Владимир Путин, выступая в Гостином Дворе, отрицая экономическую автаркию, призывает использовать все внутренние ресурсы для экономического роста. Более того, уверяет, что Россия выходит на новый цикл развития и появляются возможности для прорывов по разным направлениям. Более того, Россия не собирается более занимать и накапливать внешние долги, с которыми всегда проблемы.

Еще один парадокс. Джо Байден пришел к власти с активной «зеленой повесткой»: альтернативные источники энергии, нулевая углеводородная терпимость. Но в последнее время он фактически забыл о своей зеленой энергетике. И ни слова о ней не было сказано ни в Киеве, ни в Варшаве. Более того, по свидетельству очевидцев, в Варшаве просто трудно дышать, поскольку вместо недемократического, но дешевого российского газа поляки вынуждены использовать свой грязный бурый уголь. Но, видимо, это очередная жертва ради торжества мировой демократии.

Между тем Путин даже в непростой ситуации для страны с удовольствием отмечает успехи нашей экологической политики: рост переработки отходов, ликвидация свалок, оздоровление водной среды, прогресс в построении экономики замкнутого цикла, строительство восьми экотехнопарков.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Конечно, вишенка на торте в этом «баттле» — заявление российского президента о приостановке нашего участия в осуществлении положений ДСНВ-3 и возможности новых ядерных испытаний, если США первыми пойдут на их возобновление.

В переводе с сугубо дипломатических формулировок это означает, что Россия переводит свои взаимоотношения с США с локального украинского на глобальный уровень. Вашингтону лишний раз показывают, что, раздувая и затягивая конфликт на Украине, он ставит под вопрос все структуры международных отношений, худо-бедно обеспечивавших стабильность и общее равновесие в мире. К тому же Москва пересматривает свою концепцию внешней политики десятилетней давности, а потом, возможно, придет время и новой ядерной доктрины.

Для Байдена этот ход Москвы, видимо, оказался сюрпризом и потому его выступление отсрочили на два часа. Не исключено, что срочно вносили изменения в первоначально заготовленный текст. Пока натовские чиновники хором выражали озабоченность по поводу демарша России.

В ответ в Варшаве Байден решил обратиться к народу России как бы через голову ее президента, сообщив, что НАТО не стремится к уничтожению России (чего тогда стоят разговоры о ее расчленении?) и не враг ее народу, который уже открыто хотят «заставить страдать». И тут же напомнил, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех. Видимо, так на него подействовали решения Москвы в сфере СНВ. Вот только он позабыл, что статья № 5 Североатлантического договора предусматривает в случае нападения просто консультации членов блока. Так или иначе, но всех стандартных лозунгов хватило ему на 20 минут.

Фото: IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW/Global Look Press Джо Байден

Кстати, посол США была приглашена в российский МИД и ей было сделано представление с требованием вывести американские вооружения с Украины. Это к словам Байдена о том, кто может одним словом остановить войну.

Ну, а сегодня на митинге наш президент подведет итог затянувшейся заочной дискуссии, наглядно продемонстрировав, с кем народ России.