Бастрыкин призвал проверить новые детали смертельного избиения саратовца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Избить до смерти отца-одиночку из Саратова могли от 5 до 11 человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СКР проверить эту информацию. Дело было взято на контроль центральным аппаратом.

В социальных сетях и СМИ продолжается обсуждение данного происшествия, где также приводятся мнения о том, что в избиении участвовало от 5 до 11 человек. В этой связи Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Мезрину О. А. доложить о мерах, принимаемых к привлечению всех лиц, причастных к совершению преступления по расследуемому уголовному делу, — говорится в сообщении СКР.

Отец-одиночка из Саратова Александр Стародубцев скончался 27 марта, спустя два дня после того, как его избили. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой компания мужчин догоняет Стародубцева и избивает его битой, руками и ногами. Сам Стародубцев при этом кричит, что на территории, где его избивают, установлены камеры. Мужчины на это никак не реагируют.

В СК уточнили, что по подозрению в смертельном избиении был задержан один человек, еще двое скрылись, они находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина до смерти избил 34-летнюю беременную женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными гематомами, переломами ребер и носа, а также ушибами внутренних органов, но из-за полученных травм скончалась на следующий день. Она успела рассказать врачам, что ее избил знакомый, который впоследствии был задержан.