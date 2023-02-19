Бастрыкин обрушился с критикой на артистов, ругающих ВС РФ за границей Бастрыкин назвал предателями российских звезд, критикующих из-за рубежа армию

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Российские артисты, которые позволяют себе за пределами страны критиковать армию, являются предателями, заявил в интервью ТАСС глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что поведение и высказывания известных личностей влияют на культурное сознание граждан.

Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя. <...> Они влияют на культурное сознание людей и их ценности, могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись, — сказал Бастрыкин.

По его мнению, чем шире аудитория у артиста — тем больше на него возлагается ответственности. Глава СКР считает, что критика ВС РФ из-за границы продвигает деструктивную повестку внутри России.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил замораживать доходы уехавших и выступивших против РФ артистов на период, пока будут идти следствие и определяться их преступления. По его мнению, все заблокированные средства в дальнейшем можно будет использовать на оплату штрафа, если его выпишет суд.