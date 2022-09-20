Автор поправок к Уголовному кодексу обозначила сроки их разработки Сенатор Ковитиди: поправки к УК России разрабатывались с ноября 2021 года

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Работу над проектом закона о поправках к Уголовному кодексу о внесении в него понятий «мобилизация», «военное время» и «военное положение» велась с ноября 2021 года, сообщила «Известиям» одна из авторов документа, сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, в условиях «геополитической напряженности» важно создать законодательную базу, отвечающую требованиям времени.

В условиях сохраняющейся геополитической напряженности, которая сопровождается нарастающими угрозами, возрастающей вероятности вовлечения России в военные конфликты, важнейшим направлением государственной политики является формирование соответствующей законодательной базы, — сказала Ковитиди.

Новая редакция УК будет отличаться от версии 1960 года тем, что изменится значение понятия «мародерство». В прежнем варианте данное преступление подразумевало «похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых». В новой же редакции предлагается более широкое понятие, включающее ограбление жителей неприятельской территории.

Ранее Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт.» Согласно тексту документа, в в кодексе также изменится ряд пунктов: так, слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменятся «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Кроме того, ГД приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство и добровольную сдачу в плен.

В то же время Ковитиди ранее подчеркнула, что поправки не означают мобилизацию в стране.