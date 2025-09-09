Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стали известны последние слова принцессы Дианы перед смертью

Последний разговор принцессы Дианы был с пожарным

Принцесса Диана Принцесса Диана Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожарный Ксавье Гурмелон, державший за руку принцессу Диану после автокатастрофы в Париже в августе 1997 года, был одним из первых спасателей, прибывших на место аварии, пишет RadarOnline. По его словам, Диана находилась в сознании, когда он подошел к машине.

Когда я впервые увидел ее, она была в сознании и ее глаза были открыты. Она спросила меня: «Боже мой, что случилось?» <...> В тот момент она казалась спокойной, и я не думал, что ее жизни что-то угрожает. Но всего через несколько минут у нее остановилось сердце, — рассказал Ксавье.

Спасатель подчеркнул, что ему удалось ненадолго вернуть Диану к жизни. Затем ее увезли в больницу. Однако дальнейшая новость о ее смерти потрясла Ксавье: когда машина скорой помощи уезжала, принцесса была жива.

Мне было очень тяжело это принять. Теперь я знаю, что ее внутренние повреждения были гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд, — признался пожарный.

Ранее режиссер Андрей Житинкин рассказал, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина перед смертью назвала обеих дочерей Андрея Миронова — Марию Голубкину и Марию Миронову — своей семьей. Он отметил, что, несмотря на изначальные различия в характерах и карьерах, сестры сблизились после смерти отца и поддерживают теплые отношения.

